"شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي
اتخذت الإجراءات النظامية وأحالته إلى فرع النيابة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.
وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
"شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-12
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.
وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:55 PM
"شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي
اتخذت الإجراءات النظامية وأحالته إلى فرع النيابة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.
وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.