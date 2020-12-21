النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام "همة بحرفة"

عمل لـ"التنمية الأسرية" امتد لمناطق الرياض ومكة وعسير والباحة

اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، أمس، معرض "همة بحرفة"، الذي نظّمته برعاية من بنك التنمية الاجتماعية، لتمكين مستفيدي البرنامج الحِرَفي وتأهيلهم للانطلاق لسوق العمل.

وعملت الجمعية بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعي على تدريب 2800 مستفيد ومستفيدة في كل من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها.

يُذكر أن المعرض قد اكتسب طابعًا مميزًا من حيث الحِرَف المتنوعة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر، إلى جانب برامج تعليمية مجانية استفاد منها عدد من الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام "همة بحرفة"
سبق

اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، أمس، معرض "همة بحرفة"، الذي نظّمته برعاية من بنك التنمية الاجتماعية، لتمكين مستفيدي البرنامج الحِرَفي وتأهيلهم للانطلاق لسوق العمل.

وعملت الجمعية بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعي على تدريب 2800 مستفيد ومستفيدة في كل من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها.

يُذكر أن المعرض قد اكتسب طابعًا مميزًا من حيث الحِرَف المتنوعة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر، إلى جانب برامج تعليمية مجانية استفاد منها عدد من الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
02:00 PM

بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام "همة بحرفة"

عمل لـ"التنمية الأسرية" امتد لمناطق الرياض ومكة وعسير والباحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
594

اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، أمس، معرض "همة بحرفة"، الذي نظّمته برعاية من بنك التنمية الاجتماعية، لتمكين مستفيدي البرنامج الحِرَفي وتأهيلهم للانطلاق لسوق العمل.

وعملت الجمعية بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعي على تدريب 2800 مستفيد ومستفيدة في كل من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها.

يُذكر أن المعرض قد اكتسب طابعًا مميزًا من حيث الحِرَف المتنوعة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر، إلى جانب برامج تعليمية مجانية استفاد منها عدد من الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,737
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,779
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة