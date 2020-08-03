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القنفذة .. سكان أسبطا: اتصالاتنا الصوتية صعبة جدًا.. والإنترنت مفقود

طالبوا بإنهاء معاناتهم وإصلاح البرج وتشغيل خدمة الجيل الرابع

انتقد سكان قرية اسبطا شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة من عدم تجاوب الـ STC مع شكاواهم ومطالباتهم المتكررة من سوء الاتصال بالبرج رقم ZMC230 الذي تعتمد عليه كامل المنطقة.

حيث قال الأهالي لـ"سبق"، إنهم يعانون بسبب ضعف الشبكة ويجدون صعوبة في إجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى انعدام الإنترنت. وطالبوا شركة الاتصالات بسرعة إنهاء معاناتهم مع الاتصال، وإصلاح البرج، وتشغيل خدمة الجيل الرابع ليتمكنوا من استخدام الشبكة العنكبوتية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإنهاء معاملاتهم الإلكترونية، في ظل الاعتماد الكلي عليها في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا.

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القنفذة .. سكان أسبطا: اتصالاتنا الصوتية صعبة جدًا.. والإنترنت مفقود
سبق

انتقد سكان قرية اسبطا شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة من عدم تجاوب الـ STC مع شكاواهم ومطالباتهم المتكررة من سوء الاتصال بالبرج رقم ZMC230 الذي تعتمد عليه كامل المنطقة.

حيث قال الأهالي لـ"سبق"، إنهم يعانون بسبب ضعف الشبكة ويجدون صعوبة في إجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى انعدام الإنترنت. وطالبوا شركة الاتصالات بسرعة إنهاء معاناتهم مع الاتصال، وإصلاح البرج، وتشغيل خدمة الجيل الرابع ليتمكنوا من استخدام الشبكة العنكبوتية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإنهاء معاملاتهم الإلكترونية، في ظل الاعتماد الكلي عليها في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
10:58 PM

القنفذة .. سكان أسبطا: اتصالاتنا الصوتية صعبة جدًا.. والإنترنت مفقود

طالبوا بإنهاء معاناتهم وإصلاح البرج وتشغيل خدمة الجيل الرابع

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حسن العيسي - القنفذة
0
193

انتقد سكان قرية اسبطا شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة من عدم تجاوب الـ STC مع شكاواهم ومطالباتهم المتكررة من سوء الاتصال بالبرج رقم ZMC230 الذي تعتمد عليه كامل المنطقة.

حيث قال الأهالي لـ"سبق"، إنهم يعانون بسبب ضعف الشبكة ويجدون صعوبة في إجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى انعدام الإنترنت. وطالبوا شركة الاتصالات بسرعة إنهاء معاناتهم مع الاتصال، وإصلاح البرج، وتشغيل خدمة الجيل الرابع ليتمكنوا من استخدام الشبكة العنكبوتية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإنهاء معاملاتهم الإلكترونية، في ظل الاعتماد الكلي عليها في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا.

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