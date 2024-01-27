حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدني الرؤية وتتواصل حتى الساعة 7 مساءً وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.