حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه
تؤدي إلى تدني الرؤية وتتواصل حتى الساعة 7 مساءً وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.
حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.
26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:01 AM
حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه
تؤدي إلى تدني الرؤية وتتواصل حتى الساعة 7 مساءً وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.