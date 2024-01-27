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حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدني الرؤية وتتواصل حتى الساعة 7 مساءً وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.

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حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:01 AM

حالة أتربة مثارة ورياح سطحية على حائل ومحافظاتها.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدني الرؤية وتتواصل حتى الساعة 7 مساءً وتشمل الطرق السريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى-، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 11 صباحاً حتى السابعة مساءً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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