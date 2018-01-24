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واشنطن تدرج 4 كيانات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات

مرتبطة بالحرس الثوري

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (الخميس)، 4 كيانات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقله "سكاي نيوز" بأن الكيانات الإيرانية الجديدة المستهدفة مرتبطة بفيلق القدس في الحرس الثوري وشركة ماهان للطيران.

وأوضحت "الوزارة" أنها فرضت عقوبات على لواء "فاطميون"، وشركة فلايت ترافل، ومقرها أرمينيا، وشركة قشم إير فارس للطيران، ومقرها إيران ولواء "زينبيون".

ويعمق إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات عزل إيران فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

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واشنطن تدرج 4 كيانات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات
سبق

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (الخميس)، 4 كيانات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقله "سكاي نيوز" بأن الكيانات الإيرانية الجديدة المستهدفة مرتبطة بفيلق القدس في الحرس الثوري وشركة ماهان للطيران.

وأوضحت "الوزارة" أنها فرضت عقوبات على لواء "فاطميون"، وشركة فلايت ترافل، ومقرها أرمينيا، وشركة قشم إير فارس للطيران، ومقرها إيران ولواء "زينبيون".

ويعمق إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات عزل إيران فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:23 PM

واشنطن تدرج 4 كيانات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات

مرتبطة بالحرس الثوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (الخميس)، 4 كيانات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقله "سكاي نيوز" بأن الكيانات الإيرانية الجديدة المستهدفة مرتبطة بفيلق القدس في الحرس الثوري وشركة ماهان للطيران.

وأوضحت "الوزارة" أنها فرضت عقوبات على لواء "فاطميون"، وشركة فلايت ترافل، ومقرها أرمينيا، وشركة قشم إير فارس للطيران، ومقرها إيران ولواء "زينبيون".

ويعمق إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات عزل إيران فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

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