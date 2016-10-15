النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صُنِعت من أنياب حيوان منقرض.. هدية نادرة من الرئيس الروسي لولي العهد

قبل مغادرته الرياض متجهاً إلى أبوظبي

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحفة فنية نادرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك قبل انتهاء زيارته الرسمية، ومغادرته المملكة العربية السعودية متجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة.

وصُنِعت التحفة الفنية التي أهداها "بوتين" لولي العهد من أنياب حيوان "الماموث"، وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش في أوروبا الوسطى قبل مليون سنة، وقد عاصر إنسان ما قبل التاريخ، وفي سيبيريا بشكل خاص. وقد اكتشفت أول جثة كاملة لفيل "الماموث" عند مصب نهر لينا شمال سيبيريا في روسيا، وهي مدفونة تحت طبقة من الجليد الذي حفظها سليمة تماماً منذ آلاف السنين، وذلك في عام 1798، وهو بأنياب معقوفة وشعر بري.

وغادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فلاديمير بوتين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صُنِعت من أنياب حيوان منقرض.. هدية نادرة من الرئيس الروسي لولي العهد
سبق

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحفة فنية نادرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك قبل انتهاء زيارته الرسمية، ومغادرته المملكة العربية السعودية متجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة.

وصُنِعت التحفة الفنية التي أهداها "بوتين" لولي العهد من أنياب حيوان "الماموث"، وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش في أوروبا الوسطى قبل مليون سنة، وقد عاصر إنسان ما قبل التاريخ، وفي سيبيريا بشكل خاص. وقد اكتشفت أول جثة كاملة لفيل "الماموث" عند مصب نهر لينا شمال سيبيريا في روسيا، وهي مدفونة تحت طبقة من الجليد الذي حفظها سليمة تماماً منذ آلاف السنين، وذلك في عام 1798، وهو بأنياب معقوفة وشعر بري.

وغادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:48 PM

صُنِعت من أنياب حيوان منقرض.. هدية نادرة من الرئيس الروسي لولي العهد

قبل مغادرته الرياض متجهاً إلى أبوظبي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
9
29,362

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحفة فنية نادرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك قبل انتهاء زيارته الرسمية، ومغادرته المملكة العربية السعودية متجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة.

وصُنِعت التحفة الفنية التي أهداها "بوتين" لولي العهد من أنياب حيوان "الماموث"، وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش في أوروبا الوسطى قبل مليون سنة، وقد عاصر إنسان ما قبل التاريخ، وفي سيبيريا بشكل خاص. وقد اكتشفت أول جثة كاملة لفيل "الماموث" عند مصب نهر لينا شمال سيبيريا في روسيا، وهي مدفونة تحت طبقة من الجليد الذي حفظها سليمة تماماً منذ آلاف السنين، وذلك في عام 1798، وهو بأنياب معقوفة وشعر بري.

وغادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,149
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,820
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,645

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة