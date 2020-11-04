حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية
الأرصاد: الحالة تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى 12 صباحاً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.
حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-04
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:45 AM
حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية
الأرصاد: الحالة تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى 12 صباحاً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.