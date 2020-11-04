حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

الأرصاد: الحالة تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى ‏12 صباحاً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، -بمشيئة الله تعالى- ‏هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الثالثة مساءً حتى ‏الثانية عشرة صباحاً.‏