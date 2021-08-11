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"التجارة " تغلق مقهى بالخُبر نشر صور أبطال مسلسل تلفزيوني

قالت: تمّ استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه

أغلقت وزارة التجارة بمشاركة شرطة المنطقة الشرقية مقهى في محافظة الخُبر قام بنشر صور أبطال مسلسل تلفزيوني وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وقالت الوزارة عبر حسابها بتويتر: "التجارة" بمشاركة الشرطة تغلق مقهى مخالفاً في المنطقة الشرقية؛ لقيامه بنشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً ومقاطع فيديو لمقهى في محافظة الخُبر قام مالك المنشأة بوضع صور أبطال المسلسل وبعض العبارات التي تداولت بالمسلسل التلفزيوني، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفاً للأنظمة والتعليمات.

وزارة التجارة

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"التجارة " تغلق مقهى بالخُبر نشر صور أبطال مسلسل تلفزيوني
سبق

أغلقت وزارة التجارة بمشاركة شرطة المنطقة الشرقية مقهى في محافظة الخُبر قام بنشر صور أبطال مسلسل تلفزيوني وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وقالت الوزارة عبر حسابها بتويتر: "التجارة" بمشاركة الشرطة تغلق مقهى مخالفاً في المنطقة الشرقية؛ لقيامه بنشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً ومقاطع فيديو لمقهى في محافظة الخُبر قام مالك المنشأة بوضع صور أبطال المسلسل وبعض العبارات التي تداولت بالمسلسل التلفزيوني، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفاً للأنظمة والتعليمات.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:56 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:01 AM

"التجارة " تغلق مقهى بالخُبر نشر صور أبطال مسلسل تلفزيوني

قالت: تمّ استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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3,582

أغلقت وزارة التجارة بمشاركة شرطة المنطقة الشرقية مقهى في محافظة الخُبر قام بنشر صور أبطال مسلسل تلفزيوني وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وقالت الوزارة عبر حسابها بتويتر: "التجارة" بمشاركة الشرطة تغلق مقهى مخالفاً في المنطقة الشرقية؛ لقيامه بنشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً ومقاطع فيديو لمقهى في محافظة الخُبر قام مالك المنشأة بوضع صور أبطال المسلسل وبعض العبارات التي تداولت بالمسلسل التلفزيوني، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفاً للأنظمة والتعليمات.

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