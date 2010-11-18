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أمير الباحة يستقبل رئيس برنامج تطوير "الداخلية"

ويثمن للقيادة الاهتمام الكبير بالخدمات المقدمة للمواطن

استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية والمرافق التابعة لها، الدكتور زيدان العنزي، وفريق عمل البرنامج.

واستمع لموجز عن البرامج التطويرية التي ستعمل على سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين، بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة، وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة.

وثمن للقيادة الرشيدة الاهتمام الكبير بهذا البرنامج التطويري الذي يستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن الكريم والذي سينعكس إيجابًا على تنمية المناطق عمومًا بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يستقبل رئيس برنامج تطوير "الداخلية"
سبق

استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية والمرافق التابعة لها، الدكتور زيدان العنزي، وفريق عمل البرنامج.

واستمع لموجز عن البرامج التطويرية التي ستعمل على سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين، بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة، وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة.

وثمن للقيادة الرشيدة الاهتمام الكبير بهذا البرنامج التطويري الذي يستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن الكريم والذي سينعكس إيجابًا على تنمية المناطق عمومًا بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:41 PM

أمير الباحة يستقبل رئيس برنامج تطوير "الداخلية"

ويثمن للقيادة الاهتمام الكبير بالخدمات المقدمة للمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية والمرافق التابعة لها، الدكتور زيدان العنزي، وفريق عمل البرنامج.

واستمع لموجز عن البرامج التطويرية التي ستعمل على سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين، بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة، وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة.

وثمن للقيادة الرشيدة الاهتمام الكبير بهذا البرنامج التطويري الذي يستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن الكريم والذي سينعكس إيجابًا على تنمية المناطق عمومًا بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها.

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