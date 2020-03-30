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لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس يصل إلى 446

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت في بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 446 حالةً بزيادة ثماني حالات عن أمس.

وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة
سبق

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت في بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 446 حالةً بزيادة ثماني حالات عن أمس.

وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:02 PM

لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس يصل إلى 446

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت وزارة الصحة اللبنانية ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت في بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 446 حالةً بزيادة ثماني حالات عن أمس.

وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

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