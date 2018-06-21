النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر .. الإطاحة بسارق منزل الملحق الثقافي السعودي.. والجاني السائق

نجحت السلطات الأمنية المصرية في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وذكرت تقارير مصرية أن مباحث الجيزة قبضت على السائق الخاص بالملحق الثقافي، حيث اتضح أنه الجاني الذي قام بسرقة الشقة الواقعة في حي المتميز في القاهرة.

وأشارت التقارير إلى أن الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغاً عن السرقة، انتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكنه، ومناقشة حارس العقار، لمعرفة الدخول والخروج وقت وقوع السرقة، والمترددين على العقار.

وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب السرقة السائق الخاص، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصر .. الإطاحة بسارق منزل الملحق الثقافي السعودي.. والجاني السائق
سبق

نجحت السلطات الأمنية المصرية في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وذكرت تقارير مصرية أن مباحث الجيزة قبضت على السائق الخاص بالملحق الثقافي، حيث اتضح أنه الجاني الذي قام بسرقة الشقة الواقعة في حي المتميز في القاهرة.

وأشارت التقارير إلى أن الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغاً عن السرقة، انتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكنه، ومناقشة حارس العقار، لمعرفة الدخول والخروج وقت وقوع السرقة، والمترددين على العقار.

وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب السرقة السائق الخاص، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
12:19 AM

مصر .. الإطاحة بسارق منزل الملحق الثقافي السعودي.. والجاني السائق

A A A
خالد علي - الرياض
3
16,674

نجحت السلطات الأمنية المصرية في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وذكرت تقارير مصرية أن مباحث الجيزة قبضت على السائق الخاص بالملحق الثقافي، حيث اتضح أنه الجاني الذي قام بسرقة الشقة الواقعة في حي المتميز في القاهرة.

وأشارت التقارير إلى أن الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغاً عن السرقة، انتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكنه، ومناقشة حارس العقار، لمعرفة الدخول والخروج وقت وقوع السرقة، والمترددين على العقار.

وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب السرقة السائق الخاص، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,032
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,862
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,572
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,737

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة