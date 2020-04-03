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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

بالفيديو .. 5 علامات على أنك مصاب بالتوتر بسبب كورونا

التوتر المرتبط بجائحة كورونا قد يؤثر على أعمالك اليومية ويوقف حياتك، ولهذا التوتر 5 علامات، حسب تقرير مصور بثه موقع قناة "الحرة"، فهل تعاني من هذه العلامات أو بعضها؟

ومن علامات هذا التوتر:

* القلق الشديد من احتمالية الإصابة، وقد يصل هذا التوتر إلى درجة تؤثر على أعمالك اليومية.

* التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب وتعرق اليدين وجفاف الحلق.

* الشد العضلي، غالبًا يصاحب التوتر الشد العضلي، إلا أن هذا الرابط بينهما غير مفهوم حتى الآن.

* نوبات الذعر، وتأتي هذه النوبات إذا استمر التوتر لفترة طويلة، وتصحب نوبات الذعر أعراض مثل التعرق وخفقان القلب وضيق في التنفس.

* اضطرابات النوم، يؤثر القلق على النوم العميق عند الإنسان، وقد يوقظه ليلاً أكثر من مرة.

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بالفيديو .. 5 علامات على أنك مصاب بالتوتر بسبب كورونا
سبق

التوتر المرتبط بجائحة كورونا قد يؤثر على أعمالك اليومية ويوقف حياتك، ولهذا التوتر 5 علامات، حسب تقرير مصور بثه موقع قناة "الحرة"، فهل تعاني من هذه العلامات أو بعضها؟

ومن علامات هذا التوتر:

* القلق الشديد من احتمالية الإصابة، وقد يصل هذا التوتر إلى درجة تؤثر على أعمالك اليومية.

* التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب وتعرق اليدين وجفاف الحلق.

* الشد العضلي، غالبًا يصاحب التوتر الشد العضلي، إلا أن هذا الرابط بينهما غير مفهوم حتى الآن.

* نوبات الذعر، وتأتي هذه النوبات إذا استمر التوتر لفترة طويلة، وتصحب نوبات الذعر أعراض مثل التعرق وخفقان القلب وضيق في التنفس.

* اضطرابات النوم، يؤثر القلق على النوم العميق عند الإنسان، وقد يوقظه ليلاً أكثر من مرة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:01 PM

بالفيديو .. 5 علامات على أنك مصاب بالتوتر بسبب كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
9,590

التوتر المرتبط بجائحة كورونا قد يؤثر على أعمالك اليومية ويوقف حياتك، ولهذا التوتر 5 علامات، حسب تقرير مصور بثه موقع قناة "الحرة"، فهل تعاني من هذه العلامات أو بعضها؟

ومن علامات هذا التوتر:

* القلق الشديد من احتمالية الإصابة، وقد يصل هذا التوتر إلى درجة تؤثر على أعمالك اليومية.

* التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع ضربات القلب وتعرق اليدين وجفاف الحلق.

* الشد العضلي، غالبًا يصاحب التوتر الشد العضلي، إلا أن هذا الرابط بينهما غير مفهوم حتى الآن.

* نوبات الذعر، وتأتي هذه النوبات إذا استمر التوتر لفترة طويلة، وتصحب نوبات الذعر أعراض مثل التعرق وخفقان القلب وضيق في التنفس.

* اضطرابات النوم، يؤثر القلق على النوم العميق عند الإنسان، وقد يوقظه ليلاً أكثر من مرة.

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