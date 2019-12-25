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جنازة دولة.. الجزائر تُشيّع رئيس أركان الجيش إلى مثواه الأخير

دُفِن إلى جوار الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين

شيعت الجزائر، اليوم (الأربعاء)، في جنازة دولة قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي أمس الأول؛ جراء سكتة قلبية.

وعُرِض جثمانه منذ الصباح في القصر الواقع في بلدية الجزائر الوسطى؛ للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودُفِن بعد الظهر في ساحة الشهداء بمقبرة "العالية" (شرق العاصمة)، حيث تم دفن الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين.

وانطلقت مراسم تشييع رجل البلاد القوي خلال الفترة بين استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وانتخاب عبدالمجيد تبون، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب، في قلب العاصمة الجزائرية.

وبتشييعه في هذا المبنى القديم الذي كان مقراً للحكام العثمانيين وبُنِي في القرن 18، الذي يستقبل عادة جثامين رؤساء الجمهورية وكان آخرهم الشاذلي بن جديد، الذي توفي في 6 أكتوبر 2012، يكون قايد صالح قد حظي بجنازة لم يحظَ بها من سبقه في قيادة الجيش، مثل قائد الأركان السابق محمد العماري الذي توفي بسكتة قلبية في 2012.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي النعش لدى وصوله عند الساعة السادسة والنصف (بتوقيت غرينتش) إلى قصر الشعب، يحمله عدد من الضباط؛ وقد لُفَّ بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.

وكان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون حاضرين عند وصول الجثمان، وانحنى الرئيس عبدالمجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق "صالح".

رئيس أركان الجيش الجزائري

الرئيسية/ أخبار العالم

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جنازة دولة.. الجزائر تُشيّع رئيس أركان الجيش إلى مثواه الأخير
سبق

شيعت الجزائر، اليوم (الأربعاء)، في جنازة دولة قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي أمس الأول؛ جراء سكتة قلبية.

وعُرِض جثمانه منذ الصباح في القصر الواقع في بلدية الجزائر الوسطى؛ للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودُفِن بعد الظهر في ساحة الشهداء بمقبرة "العالية" (شرق العاصمة)، حيث تم دفن الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين.

وانطلقت مراسم تشييع رجل البلاد القوي خلال الفترة بين استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وانتخاب عبدالمجيد تبون، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب، في قلب العاصمة الجزائرية.

وبتشييعه في هذا المبنى القديم الذي كان مقراً للحكام العثمانيين وبُنِي في القرن 18، الذي يستقبل عادة جثامين رؤساء الجمهورية وكان آخرهم الشاذلي بن جديد، الذي توفي في 6 أكتوبر 2012، يكون قايد صالح قد حظي بجنازة لم يحظَ بها من سبقه في قيادة الجيش، مثل قائد الأركان السابق محمد العماري الذي توفي بسكتة قلبية في 2012.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي النعش لدى وصوله عند الساعة السادسة والنصف (بتوقيت غرينتش) إلى قصر الشعب، يحمله عدد من الضباط؛ وقد لُفَّ بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.

وكان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون حاضرين عند وصول الجثمان، وانحنى الرئيس عبدالمجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق "صالح".

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
05:12 PM

جنازة دولة.. الجزائر تُشيّع رئيس أركان الجيش إلى مثواه الأخير

دُفِن إلى جوار الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شيعت الجزائر، اليوم (الأربعاء)، في جنازة دولة قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي أمس الأول؛ جراء سكتة قلبية.

وعُرِض جثمانه منذ الصباح في القصر الواقع في بلدية الجزائر الوسطى؛ للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودُفِن بعد الظهر في ساحة الشهداء بمقبرة "العالية" (شرق العاصمة)، حيث تم دفن الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين.

وانطلقت مراسم تشييع رجل البلاد القوي خلال الفترة بين استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وانتخاب عبدالمجيد تبون، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب، في قلب العاصمة الجزائرية.

وبتشييعه في هذا المبنى القديم الذي كان مقراً للحكام العثمانيين وبُنِي في القرن 18، الذي يستقبل عادة جثامين رؤساء الجمهورية وكان آخرهم الشاذلي بن جديد، الذي توفي في 6 أكتوبر 2012، يكون قايد صالح قد حظي بجنازة لم يحظَ بها من سبقه في قيادة الجيش، مثل قائد الأركان السابق محمد العماري الذي توفي بسكتة قلبية في 2012.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي النعش لدى وصوله عند الساعة السادسة والنصف (بتوقيت غرينتش) إلى قصر الشعب، يحمله عدد من الضباط؛ وقد لُفَّ بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.

وكان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون حاضرين عند وصول الجثمان، وانحنى الرئيس عبدالمجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق "صالح".

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