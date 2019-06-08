انتخابات اتحاد القدم: استبعاد أربعة مرشحين.. المسحل وحيداً

أعلنت لجنة الانتخابات قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة في دورته الرابعة والقائمة الأولية لأعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

وأشارت اللجنة إلى أنه منذ فتح باب الترشح تقدم خمسة مرشحين، اثنان منهم بقائمة انتخابية وثلاثة دون قائمة انتخابية.

وأضافت: بعد تدقيق القوائم الخمس استوفت الشروط قائمة واحدة برئاسة ياسر المسحل وخالد الثبيتي نائباً للرئيس وعضوية كل من: أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد المقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النصر، نعيم البكر.



ودعت اللجنة كل من لديه تظلم بسبب استبعاده أو طعن ضد أي من المرشحين التقدم بخطاب تظلم إلى لجنة الاستئناف.