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كاد يفقد السمع.. "سلطعون" يتسلّل لأذن شاب على شاطئ بالإمارات

خلال استرخائه على الشاطئ.. وتدخل طبي سريع بالمنظار ينقذه

أُجبر شاب يبلغ من العمر 38 عامًا على الخضوع لعملية بالمنظار؛ لإزالة مخلوق بحري دخل إلى أذنه في الوقت الذي كان يسترخي فيه على الشاطئ.

وهرع شاب إلى أحد المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما عانى من ألمٍ مبرح في إحدى أذنيه أثناء استراحته على الشاطئ.

وبحسب "سبوتنيك عربي": فشل الشاب في معرفة سبب الانزعاج الذي عاناه من أذنه، ليشعر سريعًا بوجع كبير، فيقوم بالذهاب إلى إحدى المستشفيات؛ حيث خضع لفحص تبيّن أن سلطعونًا صغيرًا قد دخل إلى أذنه وتحديدًا إلى قناة الأذن اليمنى.

وتورّمت قناة الأذن وضاقت بشدة حول السلطعون، ليتمكّن الأطباء من إزالة الحيوان البحري باستخدام منظار طبي دون الإضرار بالأذن.

وقال الطبيب المشرف على العملية: إن المريض كان محظوظًا؛ لعدم تضرّر أذنه، بحسب ما نقل موقع gulfnews.

ولفت الشاب إلى أنه لم يتخيّل أن يكون وراء هذا الوجع سلطعون، و"شعرت بالقلق عند معرفتي وخشيت أن تكون أذني قد تضرّرت"، مختتمًا بالقول: "ممتن لتصرف الطبيب السريع".

سلطعون الإمارات

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كاد يفقد السمع.. "سلطعون" يتسلّل لأذن شاب على شاطئ بالإمارات
سبق

أُجبر شاب يبلغ من العمر 38 عامًا على الخضوع لعملية بالمنظار؛ لإزالة مخلوق بحري دخل إلى أذنه في الوقت الذي كان يسترخي فيه على الشاطئ.

وهرع شاب إلى أحد المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما عانى من ألمٍ مبرح في إحدى أذنيه أثناء استراحته على الشاطئ.

وبحسب "سبوتنيك عربي": فشل الشاب في معرفة سبب الانزعاج الذي عاناه من أذنه، ليشعر سريعًا بوجع كبير، فيقوم بالذهاب إلى إحدى المستشفيات؛ حيث خضع لفحص تبيّن أن سلطعونًا صغيرًا قد دخل إلى أذنه وتحديدًا إلى قناة الأذن اليمنى.

وتورّمت قناة الأذن وضاقت بشدة حول السلطعون، ليتمكّن الأطباء من إزالة الحيوان البحري باستخدام منظار طبي دون الإضرار بالأذن.

وقال الطبيب المشرف على العملية: إن المريض كان محظوظًا؛ لعدم تضرّر أذنه، بحسب ما نقل موقع gulfnews.

ولفت الشاب إلى أنه لم يتخيّل أن يكون وراء هذا الوجع سلطعون، و"شعرت بالقلق عند معرفتي وخشيت أن تكون أذني قد تضرّرت"، مختتمًا بالقول: "ممتن لتصرف الطبيب السريع".

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:37 AM

كاد يفقد السمع.. "سلطعون" يتسلّل لأذن شاب على شاطئ بالإمارات

خلال استرخائه على الشاطئ.. وتدخل طبي سريع بالمنظار ينقذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُجبر شاب يبلغ من العمر 38 عامًا على الخضوع لعملية بالمنظار؛ لإزالة مخلوق بحري دخل إلى أذنه في الوقت الذي كان يسترخي فيه على الشاطئ.

وهرع شاب إلى أحد المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما عانى من ألمٍ مبرح في إحدى أذنيه أثناء استراحته على الشاطئ.

وبحسب "سبوتنيك عربي": فشل الشاب في معرفة سبب الانزعاج الذي عاناه من أذنه، ليشعر سريعًا بوجع كبير، فيقوم بالذهاب إلى إحدى المستشفيات؛ حيث خضع لفحص تبيّن أن سلطعونًا صغيرًا قد دخل إلى أذنه وتحديدًا إلى قناة الأذن اليمنى.

وتورّمت قناة الأذن وضاقت بشدة حول السلطعون، ليتمكّن الأطباء من إزالة الحيوان البحري باستخدام منظار طبي دون الإضرار بالأذن.

وقال الطبيب المشرف على العملية: إن المريض كان محظوظًا؛ لعدم تضرّر أذنه، بحسب ما نقل موقع gulfnews.

ولفت الشاب إلى أنه لم يتخيّل أن يكون وراء هذا الوجع سلطعون، و"شعرت بالقلق عند معرفتي وخشيت أن تكون أذني قد تضرّرت"، مختتمًا بالقول: "ممتن لتصرف الطبيب السريع".

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