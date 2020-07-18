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الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة

يبدأ من الأحد حتى الـ12 من ذي الحجة.. ومضاعفة العقوبة حال التكرار

شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

المشاعر المقدسة

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الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة
سبق

شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:51 PM

الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة

يبدأ من الأحد حتى الـ12 من ذي الحجة.. ومضاعفة العقوبة حال التكرار

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
4,782

شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

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