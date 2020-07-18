شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة هادي العصيمي سبق 2020-07-18 شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:51 PM

الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة يبدأ من الأحد حتى الـ12 من ذي الحجة.. ومضاعفة العقوبة حال التكرار





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شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.