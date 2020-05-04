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بتنظيم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية.. انطلاق سباق الكراسي لذوي الإعاقة

بمشاركة 20 لاعباً.. عند الساعة العاشرة والنصف مساءً

ينظم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية يوم غد الثلاثاء سباقاً للكراسي لذوي الإعاقة "عن بعد "عبر تطبيق زوم.
ويهدف اتحاد ألعاب القوى من تنظيم السباق لتعويد اللاعبين علي التمارين عن بعد لما لها من أهمية بالغة في زيادة الممارسة الفعلية ورفع المعدل البدني، إضافة إلى التأكد التام من إتمام البرامج التدريبية المعدة من الأجهزة الفنية للاعبين في أثناء الفترة الحالية، ومعرفة قوة التحمل لدى عينة من اللاعبين.

وسيشهد السباق الذي سينطلق عند العاشرة والنصف مساءً، مشاركة أكثر من 20 لاعباً من داخل المملكة وخارجها قاموا بالتسجيل في الرابط الذي أعلن عنه الاتحاد https://forms.gle/7a9ozF5DrrcCB7ji7.

اتحاد ألعاب القوى سباق الكراسي لذوي الإعاقة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتنظيم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية.. انطلاق سباق الكراسي لذوي الإعاقة
سبق

ينظم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية يوم غد الثلاثاء سباقاً للكراسي لذوي الإعاقة "عن بعد "عبر تطبيق زوم.
ويهدف اتحاد ألعاب القوى من تنظيم السباق لتعويد اللاعبين علي التمارين عن بعد لما لها من أهمية بالغة في زيادة الممارسة الفعلية ورفع المعدل البدني، إضافة إلى التأكد التام من إتمام البرامج التدريبية المعدة من الأجهزة الفنية للاعبين في أثناء الفترة الحالية، ومعرفة قوة التحمل لدى عينة من اللاعبين.

وسيشهد السباق الذي سينطلق عند العاشرة والنصف مساءً، مشاركة أكثر من 20 لاعباً من داخل المملكة وخارجها قاموا بالتسجيل في الرابط الذي أعلن عنه الاتحاد https://forms.gle/7a9ozF5DrrcCB7ji7.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
07:32 PM

بتنظيم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية.. انطلاق سباق الكراسي لذوي الإعاقة

بمشاركة 20 لاعباً.. عند الساعة العاشرة والنصف مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية يوم غد الثلاثاء سباقاً للكراسي لذوي الإعاقة "عن بعد "عبر تطبيق زوم.
ويهدف اتحاد ألعاب القوى من تنظيم السباق لتعويد اللاعبين علي التمارين عن بعد لما لها من أهمية بالغة في زيادة الممارسة الفعلية ورفع المعدل البدني، إضافة إلى التأكد التام من إتمام البرامج التدريبية المعدة من الأجهزة الفنية للاعبين في أثناء الفترة الحالية، ومعرفة قوة التحمل لدى عينة من اللاعبين.

وسيشهد السباق الذي سينطلق عند العاشرة والنصف مساءً، مشاركة أكثر من 20 لاعباً من داخل المملكة وخارجها قاموا بالتسجيل في الرابط الذي أعلن عنه الاتحاد https://forms.gle/7a9ozF5DrrcCB7ji7.

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