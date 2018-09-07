وفاة عميد أسرة "آل غنيم"

توفي عميد أسرة "آل غنيم"، الشيخ عبدالعزيز بن زيد بن غنيم أحد أعيان مدينة الدلم، وأديت الصلاة عليه اليوم الجمعة في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في محافظة الدلم.

تقدم صحيفة "سبق" تعازيها إلى أبناء الفقيد "تركي وسعود والمقدم يزيد ومحمد"، إضافة إلى بناته وزجته، وأفراد أسرة آل غنيم عامة.