وفاة عميد أسرة "آل غنيم"
توفي عميد أسرة "آل غنيم"، الشيخ عبدالعزيز بن زيد بن غنيم أحد أعيان مدينة الدلم، وأديت الصلاة عليه اليوم الجمعة في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في محافظة الدلم.
تقدم صحيفة "سبق" تعازيها إلى أبناء الفقيد "تركي وسعود والمقدم يزيد ومحمد"، إضافة إلى بناته وزجته، وأفراد أسرة آل غنيم عامة.
وفاة عميد أسرة "آل غنيم"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-09-07
توفي عميد أسرة "آل غنيم"، الشيخ عبدالعزيز بن زيد بن غنيم أحد أعيان مدينة الدلم، وأديت الصلاة عليه اليوم الجمعة في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في محافظة الدلم.
تقدم صحيفة "سبق" تعازيها إلى أبناء الفقيد "تركي وسعود والمقدم يزيد ومحمد"، إضافة إلى بناته وزجته، وأفراد أسرة آل غنيم عامة.
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
05:50 PM
وفاة عميد أسرة "آل غنيم"
توفي عميد أسرة "آل غنيم"، الشيخ عبدالعزيز بن زيد بن غنيم أحد أعيان مدينة الدلم، وأديت الصلاة عليه اليوم الجمعة في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في محافظة الدلم.
تقدم صحيفة "سبق" تعازيها إلى أبناء الفقيد "تركي وسعود والمقدم يزيد ومحمد"، إضافة إلى بناته وزجته، وأفراد أسرة آل غنيم عامة.