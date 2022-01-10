أمطار رعدية ورياح سطحية على محافظتي العلا والعيص

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.