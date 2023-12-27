مجلس احترام الملكية الفكرية يعقد اجتماعه الخامس مع القطاع الرياضي

بمشاركة ممثلين من وزارة الرياضة وأندية الدوري

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أمس، مجلس احترام الملكية الفكرية الخامس الذي يهدف إلى ربط القطاع العام بالقطاع الخاص، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال العلامات التجارية، حيث شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وممثلو أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعرض المجلس إجراءات رفع الشكاوى ومنجزات إنفاذ الملكية الفكرية، وأبرز المبادرات المختصة بالإنفاذ التي تم العمل عليها من قبل الهيئة، إضافةً لأبرز نتائج استبانات الأندية الرياضية الخاصة بقياس مستوى الوعي بالملكية الفكرية.

واختتم الاجتماع بجلسة نقاش حول التحديات التي يواجهها القطاع الرياضي والحلول المقترحة، ومشاركة الأفكار التي تساعد في زيادة مستوى احترام الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات في القطاع الرياضي، إضافةً لترشيح عضو من كل نادٍ رياضي ليكون مسؤولاً عن تمثيل النادي فيما يخص احترام الملكية الفكرية؛ لتقوم الهيئة بدورها بتدريبه وتأهيله، ضمن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للهيئة.