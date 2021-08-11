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إغلاق 13 صالون حلاقة بمكة خالفت الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"

76 جولة رقابية أسفرت عن رصد 30 مخالفة صحية و5 لعدم تنفيذ التدابير الوقائية

أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة 13 صالون حلاقة ضمن نطاق البلدية؛ لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أنه تم التأكيد على المراقبين بمراجعة الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 76 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 13 صالوناً مخالفاً لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم رصد 30 مخالفة صحية على بعض الصالونات، إضافةً الى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد قدح؛ ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم كافة والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

صالون حلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 13 صالون حلاقة بمكة خالفت الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"
سبق

أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة 13 صالون حلاقة ضمن نطاق البلدية؛ لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أنه تم التأكيد على المراقبين بمراجعة الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 76 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 13 صالوناً مخالفاً لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم رصد 30 مخالفة صحية على بعض الصالونات، إضافةً الى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد قدح؛ ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم كافة والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:18 AM

إغلاق 13 صالون حلاقة بمكة خالفت الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"

76 جولة رقابية أسفرت عن رصد 30 مخالفة صحية و5 لعدم تنفيذ التدابير الوقائية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة 13 صالون حلاقة ضمن نطاق البلدية؛ لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح؛ أنه تم التأكيد على المراقبين بمراجعة الالتزام بـ "البروتوكولات" الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 76 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 13 صالوناً مخالفاً لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم رصد 30 مخالفة صحية على بعض الصالونات، إضافةً الى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد قدح؛ ضرورة التزام صالونات الحلاقة الرجالية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم كافة والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

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