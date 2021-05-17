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للمرة الثالثة خلال أسبوع.. أمريكا ترفض بيانًا أمميًّا لوقف القتال في غزة

دعا إلى تجنُّب الممارسات التي تفاقم التوترات

رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين للمرة الثالثة في سبعة أيام أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانًا حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، يدعو إلى وقف أعمال العنف، وحماية المدنيين، وخصوصًا الأطفال، بحسب ما ذكر دبلوماسيون.

وسُلّمت مسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنرويج لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها اليوم، لكن الولايات المتحدة قالت: "إنها لا يمكن أن تدعم في الوقت الراهن موقفًا يعبّر عنه مجلس الأمن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وينص مشروع البيان على أن المجلس يراقب بقلق بالغ ويندد باحتمالات طرد عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، داعيًا إلى تجنب ممارسات أحادية تفاقم التوترات.

ويرحب القرار بالجهود الدولية لاحتواء التصعيد، من دون الإتيان على ذكر الولايات المتحدة، ويشدد على دعم مجلس الأمن لحل بالتفاوض لصالح إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها وآمنة.

وفي غضون سبعة أيام أجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة حول النزاع، كان آخرها أمس، من دون التوصل إلى موقف مشترك.

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للمرة الثالثة خلال أسبوع.. أمريكا ترفض بيانًا أمميًّا لوقف القتال في غزة
سبق

رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين للمرة الثالثة في سبعة أيام أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانًا حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، يدعو إلى وقف أعمال العنف، وحماية المدنيين، وخصوصًا الأطفال، بحسب ما ذكر دبلوماسيون.

وسُلّمت مسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنرويج لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها اليوم، لكن الولايات المتحدة قالت: "إنها لا يمكن أن تدعم في الوقت الراهن موقفًا يعبّر عنه مجلس الأمن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وينص مشروع البيان على أن المجلس يراقب بقلق بالغ ويندد باحتمالات طرد عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، داعيًا إلى تجنب ممارسات أحادية تفاقم التوترات.

ويرحب القرار بالجهود الدولية لاحتواء التصعيد، من دون الإتيان على ذكر الولايات المتحدة، ويشدد على دعم مجلس الأمن لحل بالتفاوض لصالح إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها وآمنة.

وفي غضون سبعة أيام أجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة حول النزاع، كان آخرها أمس، من دون التوصل إلى موقف مشترك.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
10:02 PM

للمرة الثالثة خلال أسبوع.. أمريكا ترفض بيانًا أمميًّا لوقف القتال في غزة

دعا إلى تجنُّب الممارسات التي تفاقم التوترات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,199

رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين للمرة الثالثة في سبعة أيام أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانًا حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، يدعو إلى وقف أعمال العنف، وحماية المدنيين، وخصوصًا الأطفال، بحسب ما ذكر دبلوماسيون.

وسُلّمت مسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنرويج لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها اليوم، لكن الولايات المتحدة قالت: "إنها لا يمكن أن تدعم في الوقت الراهن موقفًا يعبّر عنه مجلس الأمن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وينص مشروع البيان على أن المجلس يراقب بقلق بالغ ويندد باحتمالات طرد عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، داعيًا إلى تجنب ممارسات أحادية تفاقم التوترات.

ويرحب القرار بالجهود الدولية لاحتواء التصعيد، من دون الإتيان على ذكر الولايات المتحدة، ويشدد على دعم مجلس الأمن لحل بالتفاوض لصالح إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها وآمنة.

وفي غضون سبعة أيام أجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة حول النزاع، كان آخرها أمس، من دون التوصل إلى موقف مشترك.

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