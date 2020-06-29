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موريتانيا: تسجيل 124 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4149 إصابة

سجلت موريتانيا 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4149 إصابة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، بأنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر القيام بـ1123 تحليًلا مخبريًّا، مضيفًا أنه تم الكشف عن 75 حالة شفاء جديدة من الوباء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1419 شخصًا.

وأبلغ عن 5 وفيات جدد بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد المتوفين 126 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 124 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت موريتانيا 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4149 إصابة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، بأنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر القيام بـ1123 تحليًلا مخبريًّا، مضيفًا أنه تم الكشف عن 75 حالة شفاء جديدة من الوباء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1419 شخصًا.

وأبلغ عن 5 وفيات جدد بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد المتوفين 126 حالة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:06 AM

موريتانيا: تسجيل 124 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4149 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4149 إصابة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، بأنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر القيام بـ1123 تحليًلا مخبريًّا، مضيفًا أنه تم الكشف عن 75 حالة شفاء جديدة من الوباء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1419 شخصًا.

وأبلغ عن 5 وفيات جدد بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد المتوفين 126 حالة.

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