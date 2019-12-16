النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالشراكة مع "الإسكان التنموي".. "أصدقاء" تسلم 8 وحدت سكنية للاعبين السابقين

ضمن مبادرة تأمين وحدات للاعبين المستفيدين وذويهم تقديرًا لما قدموه للوطن

سلمت جمعية أصدقاء اللاعبين، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد بن أحمد عبدالله، ثمان وحدات سكنية للاعبين السابقين ضمن الدفعة الجديدة للاعبي كرة القدم القدامى.

وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات "الإسكان" الذي تعتزم الجمعية توفيره للمستفيدين، بالشراكة الفاعلة مع ‫وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لعدد من الخطوات التي تشرع الجمعية في تنفيذها، وقد وصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها حتى الآن 27 وحدة، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 40 وحدة سكنية خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهته قدم رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله، شكره وتقديره لوزير الإسكان ماجد الحقيل على اهتمامه وحرصه في متابعة إجراءات تسليم المستفيدين الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الجمعية لتأمين وحدات سكنية للاعبين المستفيدين وذويهم، تقديرًا لما قدموه للوطن خلال مسيرتهم الكروية، لينعموا بحياة كريمة ومستقرة تخفيفًا للأعباء عليهم.

وأضاف عبدالله أن السكن يعد أحد المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر، وتوفيره يأتي مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحسين ظروف الأجيال الحالية والمستقبلية، والفاعلية تجاه الوطن والمجتمع والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

جمعية أصدقاء اللاعبين وزارة الإسكان الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالشراكة مع "الإسكان التنموي".. "أصدقاء" تسلم 8 وحدت سكنية للاعبين السابقين
سبق

سلمت جمعية أصدقاء اللاعبين، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد بن أحمد عبدالله، ثمان وحدات سكنية للاعبين السابقين ضمن الدفعة الجديدة للاعبي كرة القدم القدامى.

وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات "الإسكان" الذي تعتزم الجمعية توفيره للمستفيدين، بالشراكة الفاعلة مع ‫وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لعدد من الخطوات التي تشرع الجمعية في تنفيذها، وقد وصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها حتى الآن 27 وحدة، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 40 وحدة سكنية خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهته قدم رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله، شكره وتقديره لوزير الإسكان ماجد الحقيل على اهتمامه وحرصه في متابعة إجراءات تسليم المستفيدين الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الجمعية لتأمين وحدات سكنية للاعبين المستفيدين وذويهم، تقديرًا لما قدموه للوطن خلال مسيرتهم الكروية، لينعموا بحياة كريمة ومستقرة تخفيفًا للأعباء عليهم.

وأضاف عبدالله أن السكن يعد أحد المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر، وتوفيره يأتي مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحسين ظروف الأجيال الحالية والمستقبلية، والفاعلية تجاه الوطن والمجتمع والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
02:34 PM

بالشراكة مع "الإسكان التنموي".. "أصدقاء" تسلم 8 وحدت سكنية للاعبين السابقين

ضمن مبادرة تأمين وحدات للاعبين المستفيدين وذويهم تقديرًا لما قدموه للوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,270

سلمت جمعية أصدقاء اللاعبين، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد بن أحمد عبدالله، ثمان وحدات سكنية للاعبين السابقين ضمن الدفعة الجديدة للاعبي كرة القدم القدامى.

وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات "الإسكان" الذي تعتزم الجمعية توفيره للمستفيدين، بالشراكة الفاعلة مع ‫وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لعدد من الخطوات التي تشرع الجمعية في تنفيذها، وقد وصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها حتى الآن 27 وحدة، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 40 وحدة سكنية خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهته قدم رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله، شكره وتقديره لوزير الإسكان ماجد الحقيل على اهتمامه وحرصه في متابعة إجراءات تسليم المستفيدين الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الجمعية لتأمين وحدات سكنية للاعبين المستفيدين وذويهم، تقديرًا لما قدموه للوطن خلال مسيرتهم الكروية، لينعموا بحياة كريمة ومستقرة تخفيفًا للأعباء عليهم.

وأضاف عبدالله أن السكن يعد أحد المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر، وتوفيره يأتي مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحسين ظروف الأجيال الحالية والمستقبلية، والفاعلية تجاه الوطن والمجتمع والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,318
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,256
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,633
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,043

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة