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أمير عسير يتسلم دعمًا ماليًّا من شركة أسمنت الجنوبية

مقدّم لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية "سفر بن محمد بن ظفير"، الذي قدم دعمًا ماليًّا لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

وعبر الأمير فيصل عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال والشركات في دعم التنمية السياحية بالمنطقة، الذين يقومون بدور مهم وفاعل في هذا الجانب.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية اهتمام أمير منطقة عسير بالسياحة ودعمها في شتى المجالات، مؤكداً حرص الشركة على دعم البرامج والفعاليات التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم المنطقة وتطورها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير عسير يتسلم دعمًا ماليًّا من شركة أسمنت الجنوبية
سبق

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية "سفر بن محمد بن ظفير"، الذي قدم دعمًا ماليًّا لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

وعبر الأمير فيصل عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال والشركات في دعم التنمية السياحية بالمنطقة، الذين يقومون بدور مهم وفاعل في هذا الجانب.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية اهتمام أمير منطقة عسير بالسياحة ودعمها في شتى المجالات، مؤكداً حرص الشركة على دعم البرامج والفعاليات التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم المنطقة وتطورها.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
05:51 PM

أمير عسير يتسلم دعمًا ماليًّا من شركة أسمنت الجنوبية

مقدّم لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة

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ظافر الشهري - عسير
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استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية "سفر بن محمد بن ظفير"، الذي قدم دعمًا ماليًّا لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

وعبر الأمير فيصل عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال والشركات في دعم التنمية السياحية بالمنطقة، الذين يقومون بدور مهم وفاعل في هذا الجانب.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية اهتمام أمير منطقة عسير بالسياحة ودعمها في شتى المجالات، مؤكداً حرص الشركة على دعم البرامج والفعاليات التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم المنطقة وتطورها.

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