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أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام

العامري: مناسبة يستلهم منها أبناء هذا الوطن العظيم العِبر والدروس عبر مسيرة التنمية

يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بالنيابة، اليوم الأحد، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني (91).

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ هذه الرعاية الكريمة، مؤكداً أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة نحتفي بها كل عام، ويستلهم منها أبناء هذا الوطن العظيم العِبر والدروس والقِيم عبر مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام
سبق

يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بالنيابة، اليوم الأحد، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني (91).

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ هذه الرعاية الكريمة، مؤكداً أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة نحتفي بها كل عام، ويستلهم منها أبناء هذا الوطن العظيم العِبر والدروس والقِيم عبر مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:40 AM

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام

العامري: مناسبة يستلهم منها أبناء هذا الوطن العظيم العِبر والدروس عبر مسيرة التنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بالنيابة، اليوم الأحد، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني (91).

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ هذه الرعاية الكريمة، مؤكداً أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة نحتفي بها كل عام، ويستلهم منها أبناء هذا الوطن العظيم العِبر والدروس والقِيم عبر مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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