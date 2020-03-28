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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد": حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية وتشمل مدناً عدة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العيص - المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة حتى الـ 7 مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العيص - المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:35 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:53 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد": حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية وتشمل مدناً عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,904

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العيص - المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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