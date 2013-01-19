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تاريخيًّا.. المنتخب السعودي يهزم قطر 17 مرة

تعد المباراة التي ستجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره القطري ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في كأس آسيا للمنتخبات 2019، التي تنطلق عند السابعة مساءً؛ المباراة رقم 39 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وخاض المنتخبان 38 مواجهة فيما بينهما؛ حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 17 مباراة، فيما انتصر قطر في ست مباريات، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة بين الطرفين.

وتمكّن لاعبو المنتخب السعودي من هزّ المرمى القطري 52 مرة مقابل 27 مرة لقطر.

‏ويعد ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي المعتزل، الهدافَ بسبعة أهداف، فيما شارك الراحل محمد الخليوي في 10 مباريات للسعودية أمام قطر.

وفي الشأن الآسيوي تقابل المنتخبان في ثلاث مناسبات ضمن كأس آسيا، أعوام: 1984، 1992، 2000، وانتهت جميعها بالتعادل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تاريخيًّا.. المنتخب السعودي يهزم قطر 17 مرة
سبق

تعد المباراة التي ستجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره القطري ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في كأس آسيا للمنتخبات 2019، التي تنطلق عند السابعة مساءً؛ المباراة رقم 39 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وخاض المنتخبان 38 مواجهة فيما بينهما؛ حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 17 مباراة، فيما انتصر قطر في ست مباريات، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة بين الطرفين.

وتمكّن لاعبو المنتخب السعودي من هزّ المرمى القطري 52 مرة مقابل 27 مرة لقطر.

‏ويعد ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي المعتزل، الهدافَ بسبعة أهداف، فيما شارك الراحل محمد الخليوي في 10 مباريات للسعودية أمام قطر.

وفي الشأن الآسيوي تقابل المنتخبان في ثلاث مناسبات ضمن كأس آسيا، أعوام: 1984، 1992، 2000، وانتهت جميعها بالتعادل.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:56 AM

تاريخيًّا.. المنتخب السعودي يهزم قطر 17 مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,234

تعد المباراة التي ستجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره القطري ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في كأس آسيا للمنتخبات 2019، التي تنطلق عند السابعة مساءً؛ المباراة رقم 39 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وخاض المنتخبان 38 مواجهة فيما بينهما؛ حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 17 مباراة، فيما انتصر قطر في ست مباريات، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة بين الطرفين.

وتمكّن لاعبو المنتخب السعودي من هزّ المرمى القطري 52 مرة مقابل 27 مرة لقطر.

‏ويعد ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي المعتزل، الهدافَ بسبعة أهداف، فيما شارك الراحل محمد الخليوي في 10 مباريات للسعودية أمام قطر.

وفي الشأن الآسيوي تقابل المنتخبان في ثلاث مناسبات ضمن كأس آسيا، أعوام: 1984، 1992، 2000، وانتهت جميعها بالتعادل.

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