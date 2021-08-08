بريطانيا تسجّل 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,069,362 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,320.
سجلت المملكة المتحدة 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,069,362 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,320.
سجلت المملكة المتحدة 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,069,362 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,320.
سجلت المملكة المتحدة 27,429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,069,362 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 130,320.