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"مدني جازان" تدعو إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية

"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح وتدني الرؤية على المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

مدني جازان التقلبات الجوية الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تدعو إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
01:22 PM

"مدني جازان" تدعو إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية

"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح وتدني الرؤية على المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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659

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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