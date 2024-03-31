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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تشمل مرتفعات نجران وجيزان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، مرتفعات نجران، جيزان، عسير، الباحة، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وتتحول إلى شمالية غربية بعد الظهيرة بسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، مرتفعات نجران، جيزان، عسير، الباحة، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وتتحول إلى شمالية غربية بعد الظهيرة بسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
10:27 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تشمل مرتفعات نجران وجيزان وعسير والباحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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10,867

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، مرتفعات نجران، جيزان، عسير، الباحة، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وتتحول إلى شمالية غربية بعد الظهيرة بسرعة 20 - 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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