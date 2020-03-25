النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

مكة المكرمة شرطة مكة رجال الأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن
سبق

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:43 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:51 AM

"شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
11
9,462

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,062
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة