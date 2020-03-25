صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
"شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.مكة المكرمة شرطة مكة رجال الأمن
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"شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمنوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-25
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:43 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:51 AM
"شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
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