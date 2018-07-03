سفير المملكة بالقاهرة يستعرض مبادرة حوار الأديان مع البابا تواضروس

بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

استقبل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، حيث نقل السفير للبابا تواضروس الثاني تحيات وتقدير قيادة المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى الحديث عن مبادرة الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والمبادئ السامية التي تقوم عليها هذه المبادرة في الإطار الإنساني المشترك.