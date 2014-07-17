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متى يؤخذ لقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية لحجاج الداخل؟.. "937" يجيب

رداً على استفسار من أحد المغردين

أوضح مركز 937 التابع لوزارة الصحة أن اللقاحات اللازمة لحجاج الداخل، هي؛ الحمى الشوكية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية.
وأشار المركز إلى أنه يتطلب كل عام أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، بينما لقاح الحمى الشوكية يكفي لخمس سنوات.
جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين والذي تساءل قائلاً: "قبل سنتين أخذت تطعيماً للحج، لكن لا أذكر هل هو لقاح حمى شوكية أم أنفلونزا.. هل تنصحونني بالتطعيم مرة أخرى؟
وأجاب المركز قائلاً: ‏اللقاحات اللازمة على حجاج الداخل الحمى الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية، ويتطلب منك أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، أما لقاح الحمى الشوكية فيعطي مناعة لمدة خمس سنوات ولا يتطلب منك أخذه.

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متى يؤخذ لقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية لحجاج الداخل؟.. "937" يجيب
سبق

أوضح مركز 937 التابع لوزارة الصحة أن اللقاحات اللازمة لحجاج الداخل، هي؛ الحمى الشوكية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية.
وأشار المركز إلى أنه يتطلب كل عام أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، بينما لقاح الحمى الشوكية يكفي لخمس سنوات.
جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين والذي تساءل قائلاً: "قبل سنتين أخذت تطعيماً للحج، لكن لا أذكر هل هو لقاح حمى شوكية أم أنفلونزا.. هل تنصحونني بالتطعيم مرة أخرى؟
وأجاب المركز قائلاً: ‏اللقاحات اللازمة على حجاج الداخل الحمى الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية، ويتطلب منك أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، أما لقاح الحمى الشوكية فيعطي مناعة لمدة خمس سنوات ولا يتطلب منك أخذه.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
04:21 PM

متى يؤخذ لقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية لحجاج الداخل؟.. "937" يجيب

رداً على استفسار من أحد المغردين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
870

أوضح مركز 937 التابع لوزارة الصحة أن اللقاحات اللازمة لحجاج الداخل، هي؛ الحمى الشوكية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية.
وأشار المركز إلى أنه يتطلب كل عام أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، بينما لقاح الحمى الشوكية يكفي لخمس سنوات.
جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين والذي تساءل قائلاً: "قبل سنتين أخذت تطعيماً للحج، لكن لا أذكر هل هو لقاح حمى شوكية أم أنفلونزا.. هل تنصحونني بالتطعيم مرة أخرى؟
وأجاب المركز قائلاً: ‏اللقاحات اللازمة على حجاج الداخل الحمى الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية، ويتطلب منك أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، أما لقاح الحمى الشوكية فيعطي مناعة لمدة خمس سنوات ولا يتطلب منك أخذه.

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