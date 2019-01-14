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"آل طاوي" يفتتح البيت الاجتماعي رقم "4" في جدة

تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، الاثنين، البيت الاجتماعي رقم "٤"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، صالح الدهمش، ومساعد المدير العام للتنمية بفرع الوزارة، محسن القحطاني، ومدير فرع إخاء جدة، عبد الله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلالها لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة البيت الاجتماعي

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"آل طاوي" يفتتح البيت الاجتماعي رقم "4" في جدة
سبق

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، الاثنين، البيت الاجتماعي رقم "٤"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، صالح الدهمش، ومساعد المدير العام للتنمية بفرع الوزارة، محسن القحطاني، ومدير فرع إخاء جدة، عبد الله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلالها لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
06:36 PM

"آل طاوي" يفتتح البيت الاجتماعي رقم "4" في جدة

تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، الاثنين، البيت الاجتماعي رقم "٤"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، صالح الدهمش، ومساعد المدير العام للتنمية بفرع الوزارة، محسن القحطاني، ومدير فرع إخاء جدة، عبد الله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلالها لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

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