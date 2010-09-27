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"اللهيبي": حبّ الوطن نعمة من الله يسطرها أبناء المملكة

خلال احتفال تعليم الطائف باليوم الوطني التسعين

قال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي: إن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني التسعين ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والازدهار، بفضل الله، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة.

وأضاف: حب الوطن نعمة من الله، يسطرها أبناء المملكة.

جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم، حفل الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني، والذي تنظمه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات عبر القاعة الافتراضية "زووم"، بحضور مساعديه، وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين ومنسوبي التعليم.

وأشاد "اللهيبي" بدور القيادة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، والتي جعلتها تواصل تنمية الإنسان والمكان رغم التحديات والظروف، وعززت من اقتصادها وسط ولاء ووفاء أبناء الوطن لقيادتهم.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة وهي تولي بناء الإنسان جُل أولوياتها فهي بذلك تجسد عِظم دوره ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية، ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفًا رئيسًا للمملكة في رؤيتها الطموحة 2030.

وتطرق "اللهيبي" لدور وزارة التعليم في تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات في ظل تلك الظروف؛ حيث حققت منصة "مدرستي" التعلم عن بعد بكفاءة وجدارة بسواعد معلمين ومعلمات أكفاء يقولون للوطن بصوت واحد: "نحن أبناؤك المخلصون".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"اللهيبي": حبّ الوطن نعمة من الله يسطرها أبناء المملكة
سبق

قال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي: إن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني التسعين ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والازدهار، بفضل الله، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة.

وأضاف: حب الوطن نعمة من الله، يسطرها أبناء المملكة.

جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم، حفل الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني، والذي تنظمه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات عبر القاعة الافتراضية "زووم"، بحضور مساعديه، وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين ومنسوبي التعليم.

وأشاد "اللهيبي" بدور القيادة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، والتي جعلتها تواصل تنمية الإنسان والمكان رغم التحديات والظروف، وعززت من اقتصادها وسط ولاء ووفاء أبناء الوطن لقيادتهم.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة وهي تولي بناء الإنسان جُل أولوياتها فهي بذلك تجسد عِظم دوره ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية، ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفًا رئيسًا للمملكة في رؤيتها الطموحة 2030.

وتطرق "اللهيبي" لدور وزارة التعليم في تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات في ظل تلك الظروف؛ حيث حققت منصة "مدرستي" التعلم عن بعد بكفاءة وجدارة بسواعد معلمين ومعلمات أكفاء يقولون للوطن بصوت واحد: "نحن أبناؤك المخلصون".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
05:27 PM

"اللهيبي": حبّ الوطن نعمة من الله يسطرها أبناء المملكة

خلال احتفال تعليم الطائف باليوم الوطني التسعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي: إن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني التسعين ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والازدهار، بفضل الله، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة.

وأضاف: حب الوطن نعمة من الله، يسطرها أبناء المملكة.

جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم، حفل الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني، والذي تنظمه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات عبر القاعة الافتراضية "زووم"، بحضور مساعديه، وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين ومنسوبي التعليم.

وأشاد "اللهيبي" بدور القيادة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، والتي جعلتها تواصل تنمية الإنسان والمكان رغم التحديات والظروف، وعززت من اقتصادها وسط ولاء ووفاء أبناء الوطن لقيادتهم.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة وهي تولي بناء الإنسان جُل أولوياتها فهي بذلك تجسد عِظم دوره ومدى فاعليته في إحداث الفرق ومساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية، ولذلك كان الاستثمار في العقول مستهدفًا رئيسًا للمملكة في رؤيتها الطموحة 2030.

وتطرق "اللهيبي" لدور وزارة التعليم في تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات في ظل تلك الظروف؛ حيث حققت منصة "مدرستي" التعلم عن بعد بكفاءة وجدارة بسواعد معلمين ومعلمات أكفاء يقولون للوطن بصوت واحد: "نحن أبناؤك المخلصون".

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