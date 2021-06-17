"تعليم مكة" يفوز بجائزة الأكثر تفاعلاً لمسابقة "مدرستي تبرمج" وتكريم "آل الشيخ"

أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية

كرم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لفوزها بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفاعلاً لمسابقة "مدرستي تبرمج".

واستلم الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومدراء التعليم؛ والفائزون في فئة المدارس الأكثر تفعيلاً مدرسة 135 الابتدائية بـمكتب غرب مكة وفي فئة المعلمين الأكثر تفعيلاً المعلمة ريم حامد الثبيتي من مدرسة الفضل الأهلية الابتدائية بـمكتب غرب مكّة.

وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي عن شكره لرعاية وزير التعليم حفل جائزة "مدرستي تبرمج" ودعمه الدائم والمستمر للميدان بما يُسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومنافسة ومهيأة لتُنمي المهارات الرقمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحوّل إلى مجتمع المعرفة وتنمية مهارات القرن الـحادي والعشرين، خاصة في ظل ما تتمتّع به بلادنا من بنية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحوّل الرقمي.

وأشار الدكتور الزائدي إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال مسابقة (مدرستي تُبرمج) إلى تعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية، وتوظيفها في تحسين أداء الطلبة والطالبات، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم بأسلوب أكثر تشويقاً وارتباطاً بالحياة اليومية، وتأهيلهم للمسابقات العالمية في اللغات البرمجية والإبداع والابتكار التقني، بالإضافة إلى رفع مؤشرات المملكة في إنتاج المحتوى الرقمي، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة؛ لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.

هذا وقد شهدت مسابقة "مدرستي تُبرمج" مشاركة (4,766,205) متسابقين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم؛ وأفراد المجتمع منذ انطلاقتها في بداية شهر شعبان الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى في 17 رمضان، وقد أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسين أداء الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للمسابقات العالمية.