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أفغانستان .. "طالبان" تقترح وقفًا مشروطًا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر

الحكومة لم تعلن ردها بعد

اقترحت حركة طالبان، اليوم (الخميس) وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان، في وقت أكدت باكستان أن الحركة المسلحة سيطرت على معبر حدودي رئيس.

وأوضح المفاوض الحكومي نادر نادري، أن المتمردين طلبوا أيضًا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

ولم يتضح بعد رد الحكومة على مقترح وقف إطلاق النار، ولا متى عرضته الحركة، لكن متحدث باسم "طالبان" بيّن أنه على علم فقط بمقترح لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى.

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أفغانستان .. "طالبان" تقترح وقفًا مشروطًا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر
سبق

اقترحت حركة طالبان، اليوم (الخميس) وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان، في وقت أكدت باكستان أن الحركة المسلحة سيطرت على معبر حدودي رئيس.

وأوضح المفاوض الحكومي نادر نادري، أن المتمردين طلبوا أيضًا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

ولم يتضح بعد رد الحكومة على مقترح وقف إطلاق النار، ولا متى عرضته الحركة، لكن متحدث باسم "طالبان" بيّن أنه على علم فقط بمقترح لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
09:28 PM

أفغانستان .. "طالبان" تقترح وقفًا مشروطًا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر

الحكومة لم تعلن ردها بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترحت حركة طالبان، اليوم (الخميس) وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان، في وقت أكدت باكستان أن الحركة المسلحة سيطرت على معبر حدودي رئيس.

وأوضح المفاوض الحكومي نادر نادري، أن المتمردين طلبوا أيضًا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

ولم يتضح بعد رد الحكومة على مقترح وقف إطلاق النار، ولا متى عرضته الحركة، لكن متحدث باسم "طالبان" بيّن أنه على علم فقط بمقترح لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى.

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