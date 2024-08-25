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"تعليم الأفلاج" يبدأ أسبوع التهيئة الصيفية بـ325 ساعة تدريبية

استعدادًا لانطلاقة عام دراسي جديد مميز وحافل بالجد والاجتهاد

شرعت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، في توطين التدريب بمدارس المحافظة، من خلال تنفيذ 325 ساعة تدريبية على مدار هذا الأسبوع.

وتكاملًا بين إدارتي التطوير المهني التعليمي والإشراف التربوي والأقسام والمدارس المعنية، انطلق اليوم الأحد مشروع برامج أسبوع التهيئة الصيفية الذي يهدف إلى توطين التدريب في المدارس وتطوير النمو المهني في العديد من المجالات، وتوفير الوقت والجهد من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمدارس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد مميز حافل بالجد والاجتهاد.

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"تعليم الأفلاج" يبدأ أسبوع التهيئة الصيفية بـ325 ساعة تدريبية
سبق

شرعت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، في توطين التدريب بمدارس المحافظة، من خلال تنفيذ 325 ساعة تدريبية على مدار هذا الأسبوع.

وتكاملًا بين إدارتي التطوير المهني التعليمي والإشراف التربوي والأقسام والمدارس المعنية، انطلق اليوم الأحد مشروع برامج أسبوع التهيئة الصيفية الذي يهدف إلى توطين التدريب في المدارس وتطوير النمو المهني في العديد من المجالات، وتوفير الوقت والجهد من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمدارس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد مميز حافل بالجد والاجتهاد.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:17 PM

"تعليم الأفلاج" يبدأ أسبوع التهيئة الصيفية بـ325 ساعة تدريبية

استعدادًا لانطلاقة عام دراسي جديد مميز وحافل بالجد والاجتهاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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شرعت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، في توطين التدريب بمدارس المحافظة، من خلال تنفيذ 325 ساعة تدريبية على مدار هذا الأسبوع.

وتكاملًا بين إدارتي التطوير المهني التعليمي والإشراف التربوي والأقسام والمدارس المعنية، انطلق اليوم الأحد مشروع برامج أسبوع التهيئة الصيفية الذي يهدف إلى توطين التدريب في المدارس وتطوير النمو المهني في العديد من المجالات، وتوفير الوقت والجهد من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمدارس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد مميز حافل بالجد والاجتهاد.

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