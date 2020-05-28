المغرب: 35 إصابة جديدة بكورونا

حالات الشفاء تصل إلى 5109

أعلن المغرب تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.



وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5109 بعد تعافي 131 شخصاً.