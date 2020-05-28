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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

المغرب: 35 إصابة جديدة بكورونا

حالات الشفاء تصل إلى 5109

أعلن المغرب تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5109 بعد تعافي 131 شخصاً.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 35 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن المغرب تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5109 بعد تعافي 131 شخصاً.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:48 PM

المغرب: 35 إصابة جديدة بكورونا

حالات الشفاء تصل إلى 5109

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلن المغرب تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5109 بعد تعافي 131 شخصاً.

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