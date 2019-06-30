"الحج والعمرة" تدرب منسوبيها العاملين موسم حج 1440هـ

في دورة عن "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير؟"

نظمت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، السبت، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج 1440هـ، تحت عنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير؟".

يأتي ذلك، ضمن جهود الوزارة لتطوير الموارد البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفة جدة.

وسلطت الدورة الضوء على دور الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار عظم الزمان والمكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، خالد بن محمد القزلان، حرص الوزارة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة-أيدها الله -.

وقال إن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام، بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن، فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وتناولت الدورة التدريبية تعريفًا للمشاركين عن دور الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من خدمات للحجيج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، إضافة إلى التأهيل العملي للمتطوعين في شؤون الحج، والجَدارات التي يجب أن تكون فيهم.