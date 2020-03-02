مفتي ماليزيا: تعليق المملكة للعمرة يتوافق مع تعاليم الشريعة لحفظ النفس

البكري: إن شاء الله سيتمكن المعتمرون من العودة إلى مكة والمدينة بأمان

أشاد مفتي ماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفل محمد البكري؛ بالخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أُصيبت بفيروس كورونا.

وقال: "إن هذا الإجراء يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو إجراء صحيح ومؤقت ويخضع للتقييم من قِبل السلطات تضمن بها حكومة المملكة سلامة المعتمرين والشعب السعودي".

وأضاف: "إن شاء الله سيتمكّن المعتمرون من العودة إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بأمان، نسأل الله أن يحفظنا ويخلصنا من هذا الوباء".