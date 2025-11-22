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"أمير عسير" يتوعد المشايخ والنواب غير الموجودين بين قبائلهم بتطبيق النظام بحقهم

ربط مغادرتهم للمنطقة بالإذن المسبق من مقام الإمارة

شدد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على ضرورة وجود جميع مشايخ الشمل وشيوخ القبائل والنواب في المنطقة بصفة مستمرة بين قبائلهم، وتوعد المخالفين للتوجيه بأنه سيتم النظر في أمرهم حسبما يقتضيه النظام.

وقال الأمير تركي في تعميم وجهه لجميع المحافظات والمراكز المرتبطة إن المعلومات تشير إلى أن بعض مشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب غير موجودين بصفة مستمرة بين جماعاتهم ومخالفتهم للتعليمات بذلك.

ودعا إلى إبلاغ الجميع بأنه في حال رغبتهم في مغادرة المنطقة لأي أمر فإنه يجب عليهم أخذ الإذن من مقام الإمارة، والتي لن تقصر معهم لأن من واجباتهم أن يكونوا وسط قبائلهم لخدمتهم وتسهيل أمورهم، وهذا يستلزم منهم الوجود في المنطقة بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن من صدر منه ما يخالف ذلك فإنه سيتم النظر في الأمر حسب ما يقتضيه النظام.

أمير عسير الأمير تركي بن طلال إمارة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير عسير" يتوعد المشايخ والنواب غير الموجودين بين قبائلهم بتطبيق النظام بحقهم
سبق

شدد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على ضرورة وجود جميع مشايخ الشمل وشيوخ القبائل والنواب في المنطقة بصفة مستمرة بين قبائلهم، وتوعد المخالفين للتوجيه بأنه سيتم النظر في أمرهم حسبما يقتضيه النظام.

وقال الأمير تركي في تعميم وجهه لجميع المحافظات والمراكز المرتبطة إن المعلومات تشير إلى أن بعض مشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب غير موجودين بصفة مستمرة بين جماعاتهم ومخالفتهم للتعليمات بذلك.

ودعا إلى إبلاغ الجميع بأنه في حال رغبتهم في مغادرة المنطقة لأي أمر فإنه يجب عليهم أخذ الإذن من مقام الإمارة، والتي لن تقصر معهم لأن من واجباتهم أن يكونوا وسط قبائلهم لخدمتهم وتسهيل أمورهم، وهذا يستلزم منهم الوجود في المنطقة بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن من صدر منه ما يخالف ذلك فإنه سيتم النظر في الأمر حسب ما يقتضيه النظام.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
12:51 AM

"أمير عسير" يتوعد المشايخ والنواب غير الموجودين بين قبائلهم بتطبيق النظام بحقهم

ربط مغادرتهم للمنطقة بالإذن المسبق من مقام الإمارة

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محمد طيران - عسير
6
6,057

شدد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، على ضرورة وجود جميع مشايخ الشمل وشيوخ القبائل والنواب في المنطقة بصفة مستمرة بين قبائلهم، وتوعد المخالفين للتوجيه بأنه سيتم النظر في أمرهم حسبما يقتضيه النظام.

وقال الأمير تركي في تعميم وجهه لجميع المحافظات والمراكز المرتبطة إن المعلومات تشير إلى أن بعض مشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب غير موجودين بصفة مستمرة بين جماعاتهم ومخالفتهم للتعليمات بذلك.

ودعا إلى إبلاغ الجميع بأنه في حال رغبتهم في مغادرة المنطقة لأي أمر فإنه يجب عليهم أخذ الإذن من مقام الإمارة، والتي لن تقصر معهم لأن من واجباتهم أن يكونوا وسط قبائلهم لخدمتهم وتسهيل أمورهم، وهذا يستلزم منهم الوجود في المنطقة بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن من صدر منه ما يخالف ذلك فإنه سيتم النظر في الأمر حسب ما يقتضيه النظام.

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