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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

"الجربا" بمناسبة اليوم الوطني: نفخر بانتمائنا إلى أعظم الأوطان

قال: لقد صنع قادتنا التاريخ ودعموا عجلة التطور والنماء لمستقبل مشرق

قال العضو الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة والداعم لأنشطتها المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا: إن اليوم الوطني السعودي التسعين نعيش فيه ذكرى التوحيد لأعظم أوطان العالم.

وتابع: "الحمد لله الذي جعل هذا الوطن قبلة الأمن والأمان والشموخ، لقد صنع قادتنا التاريخ ويدعمون عجلة التطور والنماء لمستقبل المشرق لهذا الوطن وأبنائه ومن يعيشون على أرضه مواصلين مسيرة الخير والنماء والنجاح.

وأضاف "الجربا": تحل علينا ذكرى اليوم الوطني التسعين ويسعدني أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الوفي.

وختم بقوله: "تسعون عاماً ونحن نفخر بانتمائنا إلى دار العز والشموخ، وبقيادة تسعى دائماً لجعل المواطن والمقيم في أرض الحرمين الشريفين يتمتعون برغد العيش ومستقبل آمن واستقرار دائم في أعظم وطن، أسأل الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالصحة والعافية والعمر المديد، وكل عام ووطني مهد الحضارة والثقافة والأمجاد بخير وأمان.

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"الجربا" بمناسبة اليوم الوطني: نفخر بانتمائنا إلى أعظم الأوطان
سبق

قال العضو الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة والداعم لأنشطتها المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا: إن اليوم الوطني السعودي التسعين نعيش فيه ذكرى التوحيد لأعظم أوطان العالم.

وتابع: "الحمد لله الذي جعل هذا الوطن قبلة الأمن والأمان والشموخ، لقد صنع قادتنا التاريخ ويدعمون عجلة التطور والنماء لمستقبل المشرق لهذا الوطن وأبنائه ومن يعيشون على أرضه مواصلين مسيرة الخير والنماء والنجاح.

وأضاف "الجربا": تحل علينا ذكرى اليوم الوطني التسعين ويسعدني أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الوفي.

وختم بقوله: "تسعون عاماً ونحن نفخر بانتمائنا إلى دار العز والشموخ، وبقيادة تسعى دائماً لجعل المواطن والمقيم في أرض الحرمين الشريفين يتمتعون برغد العيش ومستقبل آمن واستقرار دائم في أعظم وطن، أسأل الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالصحة والعافية والعمر المديد، وكل عام ووطني مهد الحضارة والثقافة والأمجاد بخير وأمان.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
07:59 PM

"الجربا" بمناسبة اليوم الوطني: نفخر بانتمائنا إلى أعظم الأوطان

قال: لقد صنع قادتنا التاريخ ودعموا عجلة التطور والنماء لمستقبل مشرق

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أحمد البراهيم - الرياض
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قال العضو الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعمة والداعم لأنشطتها المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا: إن اليوم الوطني السعودي التسعين نعيش فيه ذكرى التوحيد لأعظم أوطان العالم.

وتابع: "الحمد لله الذي جعل هذا الوطن قبلة الأمن والأمان والشموخ، لقد صنع قادتنا التاريخ ويدعمون عجلة التطور والنماء لمستقبل المشرق لهذا الوطن وأبنائه ومن يعيشون على أرضه مواصلين مسيرة الخير والنماء والنجاح.

وأضاف "الجربا": تحل علينا ذكرى اليوم الوطني التسعين ويسعدني أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الوفي.

وختم بقوله: "تسعون عاماً ونحن نفخر بانتمائنا إلى دار العز والشموخ، وبقيادة تسعى دائماً لجعل المواطن والمقيم في أرض الحرمين الشريفين يتمتعون برغد العيش ومستقبل آمن واستقرار دائم في أعظم وطن، أسأل الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالصحة والعافية والعمر المديد، وكل عام ووطني مهد الحضارة والثقافة والأمجاد بخير وأمان.

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