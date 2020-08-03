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عسير تكتظ بالزائرين للاستمتاع بالمطر والأجواء الخلابة

بعد هطول زخات من المطر والبرد

تصوير / أحمد السلمي: عاشت عسير الجبل والسهل عصر اليوم الاثنين، الرابع من شهر ذي الحجة أجواء ماطرة مع زخات من البرد على امتداد الطريق السياحي، وصولاً إلى منتزهات السودة السياحية التي اكتظت بمئات السواح والأسر التي ابتهجت بروعة المطر والضباب الذي التحف وجوه الزوار على اختلاف أماكن تواجدهم.

وداخل مدينة أبها عاشقة العطر والمطر، تدفقت الأمطار الغزيرة التي شملت مراكز وأحياء أبها البهية وتدفقت معها جداول تلك الأمطار التي ارتوت على إثرها مزارع الذرة الرفيعة والقمح والشعير والذرة الشامية والعدس والبرسيم والرمان والخوخ والتفاح البلدي والتين البري والعنب، وحولت تلك المزارع إلى شلالات تدفقت بالمياه حياة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المطرية المستمرة على أجزاء واسعة من عسير منذ انطلاق موسم السودة السياحية، لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة أو حوادث تذكر.

هذا ولا زالت عسير ومحافظاتها الجبلية وعلى امتداد محافظاتها ومراكزها في تهامة عسير تنعم بهطول أمطار الخير والبركة التي حولتها إلى مناطق للجذب السياحي المبهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير تكتظ بالزائرين للاستمتاع بالمطر والأجواء الخلابة
سبق

تصوير / أحمد السلمي: عاشت عسير الجبل والسهل عصر اليوم الاثنين، الرابع من شهر ذي الحجة أجواء ماطرة مع زخات من البرد على امتداد الطريق السياحي، وصولاً إلى منتزهات السودة السياحية التي اكتظت بمئات السواح والأسر التي ابتهجت بروعة المطر والضباب الذي التحف وجوه الزوار على اختلاف أماكن تواجدهم.

وداخل مدينة أبها عاشقة العطر والمطر، تدفقت الأمطار الغزيرة التي شملت مراكز وأحياء أبها البهية وتدفقت معها جداول تلك الأمطار التي ارتوت على إثرها مزارع الذرة الرفيعة والقمح والشعير والذرة الشامية والعدس والبرسيم والرمان والخوخ والتفاح البلدي والتين البري والعنب، وحولت تلك المزارع إلى شلالات تدفقت بالمياه حياة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المطرية المستمرة على أجزاء واسعة من عسير منذ انطلاق موسم السودة السياحية، لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة أو حوادث تذكر.

هذا ولا زالت عسير ومحافظاتها الجبلية وعلى امتداد محافظاتها ومراكزها في تهامة عسير تنعم بهطول أمطار الخير والبركة التي حولتها إلى مناطق للجذب السياحي المبهر.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:10 PM

عسير تكتظ بالزائرين للاستمتاع بالمطر والأجواء الخلابة

بعد هطول زخات من المطر والبرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تصوير / أحمد السلمي: عاشت عسير الجبل والسهل عصر اليوم الاثنين، الرابع من شهر ذي الحجة أجواء ماطرة مع زخات من البرد على امتداد الطريق السياحي، وصولاً إلى منتزهات السودة السياحية التي اكتظت بمئات السواح والأسر التي ابتهجت بروعة المطر والضباب الذي التحف وجوه الزوار على اختلاف أماكن تواجدهم.

وداخل مدينة أبها عاشقة العطر والمطر، تدفقت الأمطار الغزيرة التي شملت مراكز وأحياء أبها البهية وتدفقت معها جداول تلك الأمطار التي ارتوت على إثرها مزارع الذرة الرفيعة والقمح والشعير والذرة الشامية والعدس والبرسيم والرمان والخوخ والتفاح البلدي والتين البري والعنب، وحولت تلك المزارع إلى شلالات تدفقت بالمياه حياة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المطرية المستمرة على أجزاء واسعة من عسير منذ انطلاق موسم السودة السياحية، لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة أو حوادث تذكر.

هذا ولا زالت عسير ومحافظاتها الجبلية وعلى امتداد محافظاتها ومراكزها في تهامة عسير تنعم بهطول أمطار الخير والبركة التي حولتها إلى مناطق للجذب السياحي المبهر.

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