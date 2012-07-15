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جامعة الملك سعود: 17 ذي الحجة موعد التسجيل بسكن الطلاب

تهيئة المباني والمرافق والخدمات المساندة

أنهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الاستعداد والتجهيز لاستقبال الطلاب في السكن الجامعي، وذلك بتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة المميزة للطلاب، وكذلك تهيئة المباني والمرافق العامة والخدمات المساندة من حيث الصيانة والنظافة.

وأوضح مدير إدارة إسكان الطلاب ناصر بن عايد المطيري أن البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للطلاب ستفتح التسجيل في السكن الطلابي للفصل الاول اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٧-١٢-١٤٤٠ وحتى يوم الخميس الموافق ١٣-١-١٤٤١.

وأضاف المطيري أنه بإمكان الطالب حجز غرفته عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي، وتسديد الرسوم عن طريق نظام سداد، كل ذلك يتم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الإدارة .

يذكر أن سكن الطلاب بجامعة الملك سعود يضم بين جنباته العديد من المرافق الخدمية والترويحية والصالات والملاعب الرياضية ومركزاً صحياً، والتي تقدم الخدمة للطلاب الساكنين دون الحاجة للخروج خارج السكن. ولمزيد من المعلومات يمكن للطالب الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لإدارة إسكان الطلاب https://sa.ksu.edu.sa/ar/HousingMale

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جامعة الملك سعود: 17 ذي الحجة موعد التسجيل بسكن الطلاب
سبق

أنهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الاستعداد والتجهيز لاستقبال الطلاب في السكن الجامعي، وذلك بتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة المميزة للطلاب، وكذلك تهيئة المباني والمرافق العامة والخدمات المساندة من حيث الصيانة والنظافة.

وأوضح مدير إدارة إسكان الطلاب ناصر بن عايد المطيري أن البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للطلاب ستفتح التسجيل في السكن الطلابي للفصل الاول اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٧-١٢-١٤٤٠ وحتى يوم الخميس الموافق ١٣-١-١٤٤١.

وأضاف المطيري أنه بإمكان الطالب حجز غرفته عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي، وتسديد الرسوم عن طريق نظام سداد، كل ذلك يتم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الإدارة .

يذكر أن سكن الطلاب بجامعة الملك سعود يضم بين جنباته العديد من المرافق الخدمية والترويحية والصالات والملاعب الرياضية ومركزاً صحياً، والتي تقدم الخدمة للطلاب الساكنين دون الحاجة للخروج خارج السكن. ولمزيد من المعلومات يمكن للطالب الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لإدارة إسكان الطلاب https://sa.ksu.edu.sa/ar/HousingMale

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
04:06 PM

جامعة الملك سعود: 17 ذي الحجة موعد التسجيل بسكن الطلاب

تهيئة المباني والمرافق والخدمات المساندة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الاستعداد والتجهيز لاستقبال الطلاب في السكن الجامعي، وذلك بتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة المميزة للطلاب، وكذلك تهيئة المباني والمرافق العامة والخدمات المساندة من حيث الصيانة والنظافة.

وأوضح مدير إدارة إسكان الطلاب ناصر بن عايد المطيري أن البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للطلاب ستفتح التسجيل في السكن الطلابي للفصل الاول اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٧-١٢-١٤٤٠ وحتى يوم الخميس الموافق ١٣-١-١٤٤١.

وأضاف المطيري أنه بإمكان الطالب حجز غرفته عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي، وتسديد الرسوم عن طريق نظام سداد، كل ذلك يتم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الإدارة .

يذكر أن سكن الطلاب بجامعة الملك سعود يضم بين جنباته العديد من المرافق الخدمية والترويحية والصالات والملاعب الرياضية ومركزاً صحياً، والتي تقدم الخدمة للطلاب الساكنين دون الحاجة للخروج خارج السكن. ولمزيد من المعلومات يمكن للطالب الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لإدارة إسكان الطلاب https://sa.ksu.edu.sa/ar/HousingMale

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