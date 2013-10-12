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"بوتين" قبيل زيارته للسعودية.. علاقتي مع الملك وولي العهد تتطور في جميع الاتجاهات

قال: المملكة بحكم قدراتها وأنشطتها في قطاع الطاقة لها تأثير على السوق العالمي برمته

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وبغض النظر عمن يقف وراء الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، فإن روسيا تدين هذا النوع من الأعمال".

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" قال "بوتين"؛ عشية زيارته إلى المملكة العربية السعودية في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، وقناة "آ.ر.تي" عربي: "أريد أن أكرر أنه بغضّ النظر عمن يقف وراء هذا الحادث، فإننا ندين هذا النوع من الأعمال".

وأمس الأول قال مسؤول روسي بارز إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع عشر اتفاقيات بقيمة تزيد على ملياري دولار، ومناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بـ"تحالف أوبك+" خلال أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي زيارة بوتين المقررة للرياض يوم الاثنين المقبل في الوقت الذي تتعاون فيه السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدّرتين للنفط، للحد من الإنتاج العالمي للنفط منذ عام 2016.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "تعتبر المملكة العربية السعودية، دولة صديقة، وتعتزم تطوير العلاقات مع هذا اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة العالمي".

وقال "بوتين": "نحن نعتبر المملكة العربية السعودية دولة صديقة. لديّ علاقات جيدة مع كل من الملك وولي العهد. علاقاتنا تتطور في جميع الاتجاهات تقريباً".

وأضاف أن المملكة العربية السعودية "بحكم قدراتها وحجم أنشطتها في قطاع الطاقة"، لها تأثير على سوق الطاقة العالمي برمته وعلى قطاع الطاقة العالمي بشكل عام.

وتابع قائلاً: "لذلك، بالنسبة لنا، فإن التفاعل مع المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان مهم للغاية، وسنستمر في تطوير هذه العلاقات".

بوتين روسيا المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوتين" قبيل زيارته للسعودية.. علاقتي مع الملك وولي العهد تتطور في جميع الاتجاهات
سبق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وبغض النظر عمن يقف وراء الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، فإن روسيا تدين هذا النوع من الأعمال".

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" قال "بوتين"؛ عشية زيارته إلى المملكة العربية السعودية في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، وقناة "آ.ر.تي" عربي: "أريد أن أكرر أنه بغضّ النظر عمن يقف وراء هذا الحادث، فإننا ندين هذا النوع من الأعمال".

وأمس الأول قال مسؤول روسي بارز إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع عشر اتفاقيات بقيمة تزيد على ملياري دولار، ومناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بـ"تحالف أوبك+" خلال أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي زيارة بوتين المقررة للرياض يوم الاثنين المقبل في الوقت الذي تتعاون فيه السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدّرتين للنفط، للحد من الإنتاج العالمي للنفط منذ عام 2016.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "تعتبر المملكة العربية السعودية، دولة صديقة، وتعتزم تطوير العلاقات مع هذا اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة العالمي".

وقال "بوتين": "نحن نعتبر المملكة العربية السعودية دولة صديقة. لديّ علاقات جيدة مع كل من الملك وولي العهد. علاقاتنا تتطور في جميع الاتجاهات تقريباً".

وأضاف أن المملكة العربية السعودية "بحكم قدراتها وحجم أنشطتها في قطاع الطاقة"، لها تأثير على سوق الطاقة العالمي برمته وعلى قطاع الطاقة العالمي بشكل عام.

وتابع قائلاً: "لذلك، بالنسبة لنا، فإن التفاعل مع المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان مهم للغاية، وسنستمر في تطوير هذه العلاقات".

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
02:20 PM

"بوتين" قبيل زيارته للسعودية.. علاقتي مع الملك وولي العهد تتطور في جميع الاتجاهات

قال: المملكة بحكم قدراتها وأنشطتها في قطاع الطاقة لها تأثير على السوق العالمي برمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وبغض النظر عمن يقف وراء الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، فإن روسيا تدين هذا النوع من الأعمال".

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" قال "بوتين"؛ عشية زيارته إلى المملكة العربية السعودية في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، وقناة "آ.ر.تي" عربي: "أريد أن أكرر أنه بغضّ النظر عمن يقف وراء هذا الحادث، فإننا ندين هذا النوع من الأعمال".

وأمس الأول قال مسؤول روسي بارز إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع عشر اتفاقيات بقيمة تزيد على ملياري دولار، ومناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بـ"تحالف أوبك+" خلال أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي زيارة بوتين المقررة للرياض يوم الاثنين المقبل في الوقت الذي تتعاون فيه السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدّرتين للنفط، للحد من الإنتاج العالمي للنفط منذ عام 2016.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "تعتبر المملكة العربية السعودية، دولة صديقة، وتعتزم تطوير العلاقات مع هذا اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة العالمي".

وقال "بوتين": "نحن نعتبر المملكة العربية السعودية دولة صديقة. لديّ علاقات جيدة مع كل من الملك وولي العهد. علاقاتنا تتطور في جميع الاتجاهات تقريباً".

وأضاف أن المملكة العربية السعودية "بحكم قدراتها وحجم أنشطتها في قطاع الطاقة"، لها تأثير على سوق الطاقة العالمي برمته وعلى قطاع الطاقة العالمي بشكل عام.

وتابع قائلاً: "لذلك، بالنسبة لنا، فإن التفاعل مع المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان مهم للغاية، وسنستمر في تطوير هذه العلاقات".

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