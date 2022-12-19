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"أبو الغيط": مصر خسرت 75 مليار دولار بسبب تولي الإخوان المسلمين السلطة

أشار إلى أن واشنطن ضغطت في 2011 لإحداث تغيير في الحكم

ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مصر خسرت البلاد 75 مليار دولار في 5 سنوات؛ بسبب الفوضى التي ضربت المجتمع نتيجة تولى الإخوان المسلمين السلطة، حسبما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية اليوم (الخميس).

واعتبر "أبو الغيط" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن "هناك قوى قادمة من القرن الـ15 اختطفت ما يسمى بالربيع العربي في عدة دولة منها مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن، ونتج عن ذلك حروب أهلية وأحداث مشتعلة في الإقليم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بشكل كبير على مصر عقب أحداث 2011 والثورات التي وقعت في الدول العربية، لإجراء تغيير فوري في السلطة.

أحمد أبو الغيط مصر الإخوان المسلمين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط": مصر خسرت 75 مليار دولار بسبب تولي الإخوان المسلمين السلطة
سبق

ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مصر خسرت البلاد 75 مليار دولار في 5 سنوات؛ بسبب الفوضى التي ضربت المجتمع نتيجة تولى الإخوان المسلمين السلطة، حسبما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية اليوم (الخميس).

واعتبر "أبو الغيط" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن "هناك قوى قادمة من القرن الـ15 اختطفت ما يسمى بالربيع العربي في عدة دولة منها مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن، ونتج عن ذلك حروب أهلية وأحداث مشتعلة في الإقليم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بشكل كبير على مصر عقب أحداث 2011 والثورات التي وقعت في الدول العربية، لإجراء تغيير فوري في السلطة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:33 PM

"أبو الغيط": مصر خسرت 75 مليار دولار بسبب تولي الإخوان المسلمين السلطة

أشار إلى أن واشنطن ضغطت في 2011 لإحداث تغيير في الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مصر خسرت البلاد 75 مليار دولار في 5 سنوات؛ بسبب الفوضى التي ضربت المجتمع نتيجة تولى الإخوان المسلمين السلطة، حسبما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية اليوم (الخميس).

واعتبر "أبو الغيط" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن "هناك قوى قادمة من القرن الـ15 اختطفت ما يسمى بالربيع العربي في عدة دولة منها مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن، ونتج عن ذلك حروب أهلية وأحداث مشتعلة في الإقليم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بشكل كبير على مصر عقب أحداث 2011 والثورات التي وقعت في الدول العربية، لإجراء تغيير فوري في السلطة.

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