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"طالبة" تضع مولودها في قاعة اختبار القياس بأروقة جامعة تبوك

فرقة الهلال الأحمر نقلت الأم وطفلها للمستشفى بحالة صحية طيبة

ولدت مساء اليوم طالبة مولودها في أروقة جامعة تبوك، بعد أن حضرت الطالبة مساءً لاختبار القياس والتقويم (الكفايات).

وقد باشر الهلال الأحمر حالة الأم الطالبة، بعد أن وضعت مولودها في أروقة الجامعة، أثناء اختبار قياس في مبنى الكليات العلمية بجامعة تبوك في حي المهرجان.

وسارعت إحدى زميلاتها بنقل المولود لمستوصف أهلي قريب للاطمئنان على صحته، قبل أن تأتي فرقة الهلال الأحمر لتنقل الأم وطفلها للمستشفى وهما بحالة صحية طيبة.

ووجدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل، دكتورة أريج الغبان، في شطر الطالبات بجامعة تبوك والتي وجهت على الفور باستدعاء الهلال الأحمر، فيما نقلت المشرفات في الجامعة الطالبة لمكان آمن أثناء الولادة التي فاجأت الجميع بمن فيهم الطالبة الأم نفسها.

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"طالبة" تضع مولودها في قاعة اختبار القياس بأروقة جامعة تبوك
سبق

ولدت مساء اليوم طالبة مولودها في أروقة جامعة تبوك، بعد أن حضرت الطالبة مساءً لاختبار القياس والتقويم (الكفايات).

وقد باشر الهلال الأحمر حالة الأم الطالبة، بعد أن وضعت مولودها في أروقة الجامعة، أثناء اختبار قياس في مبنى الكليات العلمية بجامعة تبوك في حي المهرجان.

وسارعت إحدى زميلاتها بنقل المولود لمستوصف أهلي قريب للاطمئنان على صحته، قبل أن تأتي فرقة الهلال الأحمر لتنقل الأم وطفلها للمستشفى وهما بحالة صحية طيبة.

ووجدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل، دكتورة أريج الغبان، في شطر الطالبات بجامعة تبوك والتي وجهت على الفور باستدعاء الهلال الأحمر، فيما نقلت المشرفات في الجامعة الطالبة لمكان آمن أثناء الولادة التي فاجأت الجميع بمن فيهم الطالبة الأم نفسها.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:00 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:05 AM

"طالبة" تضع مولودها في قاعة اختبار القياس بأروقة جامعة تبوك

فرقة الهلال الأحمر نقلت الأم وطفلها للمستشفى بحالة صحية طيبة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
44
40,091

ولدت مساء اليوم طالبة مولودها في أروقة جامعة تبوك، بعد أن حضرت الطالبة مساءً لاختبار القياس والتقويم (الكفايات).

وقد باشر الهلال الأحمر حالة الأم الطالبة، بعد أن وضعت مولودها في أروقة الجامعة، أثناء اختبار قياس في مبنى الكليات العلمية بجامعة تبوك في حي المهرجان.

وسارعت إحدى زميلاتها بنقل المولود لمستوصف أهلي قريب للاطمئنان على صحته، قبل أن تأتي فرقة الهلال الأحمر لتنقل الأم وطفلها للمستشفى وهما بحالة صحية طيبة.

ووجدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل، دكتورة أريج الغبان، في شطر الطالبات بجامعة تبوك والتي وجهت على الفور باستدعاء الهلال الأحمر، فيما نقلت المشرفات في الجامعة الطالبة لمكان آمن أثناء الولادة التي فاجأت الجميع بمن فيهم الطالبة الأم نفسها.

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