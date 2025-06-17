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دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد

من أجل تمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين

وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.

وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.

وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد
سبق

وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.

وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.

وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:39 PM

دعم سعودي كبير لدفع عجلة رياضة اليمن وإعادتها للواجهة من جديد

من أجل تمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأربعاء، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية.

وأشارت وزارة الرياضة في بيان، إلى أن التعاون يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تسخير كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.

وأضافت أن الشراكة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.

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